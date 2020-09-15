6. Uluslararası Şems Kongresi 28 Eylül’de düzenlenecektir

Kongre Tertip Komitesi üyesi Rıza Caferpur, kongrenin başlamasının bugün yapılacağını ve korona’dan dolayı Tahran’da bazı konuşmacıları katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Caferpur, konferansın 29 ve 30 Eylül tarihlerinde video konferans yöntemiyle devam edeceğini ve tanınmış bir çok araştırmacı tarafından makalelerin okunacağını söyledi.

Kongre için 56 makale ve bilimsel konuşmanın gönderildiğini belirten Caferpur, 3. Şems ve Mevlana kongresinin de iki ay önce düzenlenmesi gerekirken Korona’dan dolayı ertelendiğini belirtti.

Şemsi Tebrizi’nin mezarının Hoy kentinde olduğu ispatlanmış bulunmaktadır. 28 Eylül İran’da Şemsi Tebrizi günü olarak kutlamaktadır ve her sene bugünde yurt içi ve yurt dışında Şems adına kongreler düzenlenmektedir.

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