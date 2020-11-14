İranlı araştırmacılar sebze performansı büyüme uyarıcısını üretmeyi başardı

İran Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün Mikrobiyal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Ekrem Sadıki gazetecilere verdiği demeçte, 'Bu araştırma enstitüsünün araştırmacıları, ülkenin seralarından yüzlerce doğal bakteri izolatı topladılar ve bitki büyümesini tetikleyen bakterilere dayalı olarak formüle edilmiş ürünler üretmeyi başardılar' dedi.

Çeşitli araştırma aşamalarını tamamladıktan ve ticari seralarda tam etkinliğini doğruladıktan sonra, yedi formülasyon üretmenin teknik bilgisinin özel sektöre sunulmaya hazır olduğunu kaydeden Sadıki, ilgilenen şirketlerin bu teknolojiyi özel sözleşmeler şeklinde alabileceğini belirtti.

"Bu ürünlerin ucuz bir formülasyon ve düşük işçilik maliyeti ile yerli bakteriler temelinde üretilebildiğini ve ülkenin her yerindeki müşterilerin varlığı nedeniyle uygun maliyetli ve karlı olduğunu ifade eden Sadıki, bu teknolojinin önemine değinerek, 'Diğer tarımsal çeşitler toksin kalıntıları ve kimyasal patojenler tarafından rahatsız ediliyor. Birkaç yıldır büyümeyi destekleyen bakterilerden formüle edilmiş ürünler üretilmektedir. Bu ürünleri kullanarak, zirai ilaç ve kimyasal gübre tüketimini ve üründe kalan nitratı azaltırken, salatalık ve domates üretiminin sera üretim performansı %25'e, domates üretiminin ise %20'ye varan oranda artacak' değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ilk aşamasında Elburz, İsfahan, Yezd ve Kirman illerindeki ticari yazlık seraların toprak florasından yaklaşık 400 bakteri izolatının toplandığını açıklayan ve bunda Moleküler Fizyoloji Bölümü Prisa Kobaz ekibi ile çalıştıklarını dile getiren Sadıki, 'Yapılan bir sonraki adımda, bu bakterilerin bitki büyümesi ve kök hacmi artışı üzerindeki etkisi araştırma seralarında test edildi. Daha sonra bir dizi özel sektör serasının işbirliği ile seçilen bakterilerin sera ürünlerinin gerçek koşullarda ve ticari göstergelerle verimi ve kalitesi üzerindeki etkinliği araştırılmıştır' diye konuştu.

Çiftlik ürünlerinin sera ürünlerinden daha sağlıklı olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, bu bakteriyel formülasyonlarla yetiştirilen yaz bitkileri sağlık açısından uluslararası standartlara uygun olduğuna işaret eden Sadıki, 'Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirerek ve ayrıca topraktaki besin maddelerinin emilimini ile kimyasal gübrelerin etkinliğini artırarak, yaz salatalıklarının ve dolmalık biberlerin her biri için özel olarak üretilen, bitki büyümesini sağlayan bakterilere dayalı olarak formüle edilen ürünler elde edildi' açıklamasını yaptı.

Sadıki, 'Tanımlanan doğal bakteriler esas olarak üç Cinsler Streptomyces, Pseudomonas ve Bacillus'tur. Ayrıca bu projede, salatalık yetiştirme ürününün formülasyonunda ilk kez nadir bakteri Amycolatopsis kullanılmıştır. Projenin başlangıcından itibaren, çeşitli formlarda ve her ürün için tamamen spesifik bir şekilde büyümeyi artırıcı formülasyonlar sunmaya çalıştık' diye ekledi.

Araştırma enstitüsü araştırmacıları Mühendis Ebrahim Karimi ve Mühendis Mohammad Fathi'nin yanı sıra, destekleyici ve samimi bir rol oynayan Varamin'in önde gelen sera sahipleri olan Mühendis Saeed Arab, Mühendis Mehdi Silabadi ve Mohammad Yousefi'nin işbirliğine teşekkür etti. sera deneylerinde. Bu ürünlerin toplu üretimi ve tarım sektöründe uygulanması, çiftçilerin verimliliğini artırmada ve geçim kaynaklarını iyileştirmede pratik bir adım olmalı ve bu sektörün çevre ve ekonomisinin korunmasına yardımcı olmak için ithal pestisit ve kimyasal gübre tüketiminin azaltılmasına yardımcı olmalıdır. . İran Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Karaj'da yer almaktadır.

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