Geçen yıl İran'da 27 milyon ton sebze üretildi

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu miktarın ekilen 830 bin hektar tarım arazisinden elde edildiğini belirten Asgeri, '27 milyon ton sebze üretimi, ülkenin yerli ihtiyacı önceliğe alınarak yapılmıştır. Bu sektörde asla ithalata ihtiyacımızın olmadığı gibi, ihracatçı konumdayız' dedi.

Geçen yıl 3 milyon 500 bin ton sebze ürününün yurt dışına iharç edildiğine dikkati çeken Asgeri, bundan elde edilen döviz miktarının 1 milyar 200 milyon dolar olduğunu söyledi.

İan sebze ürünlerinin ihracat piyasaları hakkında da bilgi veren Asgeri, 'Bu ürünlerin çoğu Irak, Afganistan, Rusya, Avrasya ve Fars Körfezi'ndeki komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Ayrıca bazı sebze ürünlerimin müşterisi Türkiye ve Almanya'dır' diye ekledi.

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