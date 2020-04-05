Rezevi Horasan ilinden 1.8 milyar dolar mal ihraç edildi

İRNA’ya konuşan Cihanhah, bu ürünlerin büyük bir kısmının geleneksel safran, meyve ve sebze, yapı malzemeleri, metal ve antepfıstığından oluştuğunu, ihracat pazarlarının ise Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Irak gibi ülkeler olduğunu ifade etti.

Cihanhah ayrıca ildeki dış ticaret dengesinin önceki yılda pozitif olduğunu ve bir milyar 415 milyon dolar değerinde olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Rezevi Horasan'da Lütfabad, Serahs, Bacgiran, Doğarun ve Meşhed'de beş gümrük müdürlüğü, Afganistan sınırındaki Taybad ve Türkmenistan sınırındaki Bacgir'de ise iki sınır çarşısı mevcut.

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