5 Nis 2020 21:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83739951
0 Persons

Rezevi Horasan ilinden 1.8 milyar dolar mal ihraç edildi

Rezevi Horasan ilinden 1.8 milyar dolar mal ihraç edildi

Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Gümrük Denetçisi Ümit Cihanhah, geçen yıl Rezevi Horasan ilinin gümrüklerinden 92 ülkeye 3 milyon 409 bin ton ağırlığında 1 milyar 800 milyon dolar değerinde ihracat yapıldığını açıkladı.

İRNA’ya konuşan Cihanhah, bu ürünlerin büyük bir kısmının geleneksel safran, meyve ve sebze, yapı malzemeleri, metal ve antepfıstığından oluştuğunu, ihracat pazarlarının ise Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Irak gibi ülkeler olduğunu ifade etti.

Cihanhah ayrıca ildeki dış ticaret dengesinin önceki yılda pozitif olduğunu ve bir milyar 415 milyon dolar değerinde olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Rezevi Horasan'da Lütfabad, Serahs, Bacgiran, Doğarun ve Meşhed'de beş gümrük müdürlüğü, Afganistan sınırındaki Taybad ve Türkmenistan sınırındaki Bacgir'de ise iki sınır çarşısı mevcut.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
**9406**9489

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 3 =