İran ve ECO ülkeleri 8 aylık ticaret hacmi 5.7 milyar dolar oldu

Latifi, bu dönem içinde İran’ın bu ülkelere ihracat rakamının 2 milyar 945 milyon 623 bin olduğunu ve bunun 7 milyon 430 bin 423 ton ürüne tekabül ettiğini söyledi.

Latifi bu dönem içinde bu ülkelerden 2 milyar 817 milyon 313 bin dolar ithalat gerçekleştiğini söyledi.

İran’ın ECO ülkeleri içinde en büyük ticaret hacmi birr milyar 212 bin 498 bin dolar ile Afganistan’la yapılmıştır, daha sonraki sıralarda Türkiye ve Azerbaycan vardır.

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2012