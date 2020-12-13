İran-Avrupa ticaret konferansının amacı taraflar arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini artırmaktır

İran ile Avrupa arasındaki büyük konferansta, her iki taraftaki şirketler arasında ticari toplantıların gerçekleşeceğini kaydeden Seyyidi, konferansın üç günü olan 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde iş görüşmeleri yapılacağını ifade etti.

Her iki taraftaki firmaların ticari-ekonomik etkileşime girmeleri için zemin oluşturmanın konferansın ana amacı olduğunu söyleyen Seyyidi, 'Bu alandaki yeni gelişmeler için zemin oluşturmanın ticari ilişkilerin restorasyonuna ve pek çok gelişme fırsatına yol açabileceğini, İran'ın petrol dışı ihracatı ile Avrupa'dan sermaye ve aracı malların ithalatını sağlayacağını, yabancı yatırımı çekmeyi kolaylaştıracağını, ihracatı artıracağını ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmekle birlikte ortak işbirliğinin önünü açacağını düşünüyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Üç gün sürecek bu büyük konferansın yanı sıra uluslararası ticaret ve küresel pazarda varlık göstermekle ilgili 12 eğitim konusu, İran ve Avrupa'dan eğitmenlerin katkısıyla sunulacak ve bu da İranlı şirketlerin dünya pazarlarına girme konusundaki mesleki kapasitelerini artırmaya yardımcı olabilir.

Bu iş etkinliği webinar şeklinde https://www.europeiranbusinessforum.com/ adresinde düzenlenecek

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