İran'dan 37 Avrupa ülkesine ihracat

Yılın ilk yedi ayında İran'ın Avrupa'ya yaptığı ihracat, 5 milyon 605 bin 891 ton ağırlığında 2 milyar 66 milyon 840 bin 538 dolar olurken, ana ihracat destinasyonları arasında 1 milyar 489 milyon 372 bin 408 dolar ile Türkiye başı çekerken, onu Rusya, Almanya ve İtalya takip etti. En düşük ihracat ise 13 bin 952 dolarla İskoçya'da gerçekleşti.

İran bu dönemde aralarında Avusturya, Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Slovakya ve Norveç'in bulunduğu 37 Avrupa ülkesine ihracat yaptı.

Öte yandan 7 aylık bu sürede 44 Avrupa ülkesinden 6 milyar 741 milyon 39 bin 303 dolarlık ithalat yapıldı.

İran, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz, Polonya, Ukrayna ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu toplam 44 Avrupa ülkesinden ithalat yaptı.

İran'ın dış ticaret hacminin bu yılın ilk yedi ayındaki toplam değeri 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı.

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