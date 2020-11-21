İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı Aralık ayı ortalarında düzenlenecek

Mir Hadi Seyyidi konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Uluslararası Merkez'in (ITC) iş birliği ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle düzenlenecek İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı'nın İran'ın petrol dışı ihracatını artırmak üzere ticari, bilimsel ve teknolojik iş birliği için gerekli platformu oluşturmayı hedeflediğini ve bu konferansın bu yılın 14-16 Aralık tarihleri arasında web semineri şeklinde yapılacağını kaydetti.

Seyyidi, 'İranlı ve Avrupalı ​​şirketler bu konferansta yer alacak ve ikili iş görüşmeleri yapacak' dedi.

Bu yılın ilk yedi ayında (20 Mart- 21 Ekim 2020 arası) İran'ın Avrupa ile dış ticareti 15 milyon 910 bin 816 ton ağırlığında 8 milyar 807 milyon 879 bin 841 dolar değerinde oldu. Ayrıca Ülkenin dış ticaretinin bu yılın ilk yedi ayında toplam değeri 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı.



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