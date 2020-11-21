21 Kas 2020 15:00
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News Code: 84118221
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İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı Aralık ayı ortalarında düzenlenecek

İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı Aralık ayı ortalarında düzenlenecek

Tahran, İRNA- İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nden bir yetkili, İran ile Avrupa arasında ticari, bilimsel ve teknolojik iş birliğini artırmak için gerekli platformu oluşturmak amacıyla İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı'nın bu yıl Aralık ayı ortalarında bir web semineri şeklinde düzenleneceğini duyurdu.

Mir Hadi Seyyidi konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Uluslararası Merkez'in (ITC) iş birliği ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle düzenlenecek İran-Avrupa Büyük Ticaret Konferansı'nın İran'ın petrol dışı ihracatını artırmak üzere ticari, bilimsel ve teknolojik iş birliği için gerekli platformu oluşturmayı hedeflediğini ve bu konferansın bu yılın 14-16 Aralık tarihleri arasında web semineri şeklinde yapılacağını kaydetti.

Seyyidi, 'İranlı ve Avrupalı ​​şirketler bu konferansta yer alacak ve ikili iş görüşmeleri yapacak' dedi.

Bu yılın ilk yedi ayında (20 Mart- 21 Ekim 2020 arası) İran'ın Avrupa ile dış ticareti 15 milyon 910 bin 816 ton ağırlığında 8 milyar 807 milyon 879 bin 841 dolar değerinde oldu. Ayrıca Ülkenin dış ticaretinin bu yılın ilk yedi ayında toplam değeri 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı.
 
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