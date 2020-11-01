İran'ın dış ticaret hacmi 38 milyar doları aştı

Mir Eşrefi bu yılın ilk yedi ayında ticareti yapılan malların toplam ağırlığı 85 milyon ton olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre% 17,5 düşüş gösteriyor'dedi.

Mir Eşrefi,İhracatın toplam dış ticaret içindeki payının ağırlık olarak 65 milyon 573 bin ton, değer olarak 18 milyar 238 milyon dolar olduğunu belirterek'İthalatın da bunda ağırlığı 19 milyon 332 bin ton, değer olarak 20 milyar 40 milyon dolar'diye belirtti..

Mir Eşrefi,Bu yılın ilk yedi ayında mal ihracatı 4 milyar 800 milyon dolar ile Irak, 4 milyar 400 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 200 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 400 milyar dolar ile Türkiye ve 1 milyar 300 milyon dolar ile Afganistan oldu. .