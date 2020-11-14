Bazergan Sınır Kapısı'ndan yıllık 26 milyar dolarlık ürün transit edilmektedir

Bazergan Sınır Kapısı, 95 yıldır ülkenin en kuzeybatı bölgesinde faaliyet gösteren ve Asya ve Avrupa'ya geçiş koridorunda bulunan, ülkenin aktif sınırlarından biri. Bu sınırın konumu o kadar önemlidir ki, İran'ın komşu ülkelerle olan 20'den fazla giriş çıkış terminali arasında en fazla ticaret ve sınır geçişine sahip olmuş ve bu yönde her zaman ön planda olmuştur.

Koroner hastalığı dünyaya ve tabii ki İran ile Türkiye arasında yayılmadığı sürece, Bazergan Sınır Kapısı önceki yıllarda olduğu gibi işlemeye devam etti, ancak bu hastalığın ortaya çıkmasıyla kısa bir süre kapandı.

Tüm yetkililer ve uzmanlar, korona salgınına rağmen bu sınırın uluslararası ticaretteki konumunu koruyabileceğine ve yukarı doğru hareket edebileceğine inanıyor.

Bazergan sınırından yıllık 26 milyar dolarlık ticari transit

Maku Serbest Bölge Kurumu Başkanı Muhammedrıeza Abdürrahimi, İRNA'ya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bazergan sınırından yılda 26 milyar dolardan fazla dış transit yapılıyor ve bu sınırın yeniden açılması ulusal, uluslararası ve yerel ekonomi için gerekli hale geldi' dedi.

"Ulusal makamların ve Cumhurbaşkanı'nın emrinin tekrar tekrar takibinin yanı sıra İran ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında yapılan telefon görüşmelerinin ardından, Bazergan sınırı bu yıl Haziran ayının ikinci yarısında yeniden açıldı. Ülkenin en büyük serbest bölgesi olan Maku Serbest Bölgesi'nin en önemli coğrafi ve ekonomik avantajlarından biri, ticaret ve yolcu trafiğini büyük ölçüde etkileyen Bazergan sınırının kurulmasıdır' diyen Abdürrahimi, 'Bölgedeki ticareti kolaylaştırmak için ulusal ekonomiye de hizmet eden yerel halk, bu yeniden açılmadan kesinlikle yararlanacak ve geçimleri üzerinde doğrudan etkisi olacaktır' dedi.

Bazergan sınırı 7/24 aktif

Öte yandan bu sınırın İran ile Avrupa ülkeleri arasında bir iletişim ve ticaret yolu olduğuna işaret eden Bazergan Sınır Terminali Başkanı Cabir Ekberpur, IRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Bazergan sınırının yeniden açılmasıyla bu sınırdan geçen tır trafiği günde 343 adede ulaştı ve bu trafik, sağlık protokollerinin kontrolü ve gözetimi ile ilgili olduğu için azaldı. Geçen sene bu rakam günde 842 cihazdı. Elbette korona virüs salgınının sona ermesiyle birlikte geçmiş trafik miktarının da artacağına eminiz' diye konuştu.

Ekberpur, "Yolcu geçişi bu sınırdan yaklaşık bir aydır şartlı hale getirildi. Yolcu geçişi yıl başından bu yana ortalama 433 kişiye ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde bu sınırdan günlük 5 bin 331 kişi geçiş yaptı' dedi.

Bazergan sınırından 134 milyon doların üzerinde mal ihracatı gerçekleşti

Bazargan Gümrük Dairesi Başkanvekili Muctaba Bazgir de IRNA ile yaptığı röportajda, "Bazergan sınırının yeniden açılmasından bu yana, bu sınırdan 134 milyon 678 bin dolarlık mal ihraç edildi' dedi.

Bazgir şöyle devam etti: 'Başlıca ihracat ürünleri petrokimya, sebze, tarım, taş, seramik, cam, hurda ve demir-çelik ve tekstil ürünlerinden kaynaklanan atıklar oldu. Ayrıca, bu yıl haziran ayında bu sınırın yeniden açılmasından bu yana, bu sınırdan diğer gümrüklerin ihracatı bir milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı' diye konuştu.

Bu dönemde 151 bin 132 ton ağırlığında 8 milyar değerinde malın ithal edildiğini dile getiren Bazgir, 'İthal edilen başlıca mallar mekanik aletler ve bunların parçaları, makineler ve elektrikli aletler, dökme demir ve çelikten ürünler, plastikler, boya ve mürekkep özleri, kara araçları, tekstil ürünleri, nakışlar ve tığ işi ürünlerden oluştu.' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

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