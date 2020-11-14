Yılın ilk 7 ayında İran-Avrupa ticaret hacmi 8.8 milyar dolar oldu

İran'ın bu yılın ilk yedi ayında Avrupa'ya ihracatının 5 milyon 605 bin 891 ton ağırlığında 2 milyar 66 milyon dolar değerinde olduğunu dile getiren Latifi, 'Avrupa ülkeleri arasında 1 milyar 489 milyon 372 bin 408 dolar ile ana ihracat destinasyonları Türkiye olurken, onu Rusya, Almanya ve İtalya izledi. En düşük ihracat ise 13.952 dolar ile İskoçya'ya gerçekleşti' diye belirtti.

İran'ın aralarında Avusturya, Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, İsveç, Slovakya ve Norveç'in de bulunduğu 37 Avrupa ülkesine ihracat yaptığını ifade eden Latifi, Avrupa'dan İran'a yapılan ithalatın durumuna dikkati çekerek, 'Bu dönemde 44 Avrupa ülkesinden 10 milyon 304 bin 925 ton ağırlığında 6 milyar 741 milyon 39 bin 303 dolar değerinde ithalat yapıldı' dedi.

En çok ithalatın 2 milyar 234 milyon 670 bin 640 dolarla Türkiye'den yapıldığına işaret eden Latifi, bu ülkeyi Almanya, Rusya ve İngiltere'nin izlediğini dile getirdi.

Latifi, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz gibi toplam 44 Avrupa ülkesinden ithalat yaptığını sözlerine ekledi.

Bu yılın ilk yedi ayında ülkenin dış ticaretinin toplam değeri 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ticareti yapılan malların toplam ağırlığı, geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 düşüşle 85 milyon ton oldu.

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