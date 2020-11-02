İran ile EİT ticaret hacmi 4.5 milyar dolara çıktı

İran'ın da üyesi olduğu EİT'nin diğer ülkelerle ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 9 milyon 199 bin ton ağırlığında 4 milyar 542 milyon 530 bin dolar olduğuna dikkati çeken Latifi, 'EİT'ye üye ülkeler İran'ın yanı sıra Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan ve Tacikistan'dan oluşmaktadır' dedi.

İran'ın bu dönemde bu ülkelere yaptığı ihracatın 2 milyar 526 milyon dolar olduğuna değinen Latifi, 'Bunlar arasında Afganistan 1 miluyar 108 milyon dolarla ilk ihracat yaptığımız ülke oldu' diye belirtti.

İran'ın yılın ilk yarısında EİT üyesi ülkelerden 2 milyar 16 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdiğini kaydeden Latifi, 'En çok ithalat yaptığımız ülke, 1 milyar 834 milyon dolarla Türkiye oldu' diye konuştu.

Öte yandan İran Gümrük Başkanı Mehdi Mir Eşrefi,İran'ın dış ticaret hacminin bu yılın ilk yedi ayında 38 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Mir Eşrefi bu yılın ilk yedi ayında ticareti yapılan malların toplam ağırlığı 85 milyon ton olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre% 17,5 düşüş gösteriyor'dedi.

Mir Eşrefi,İhracatın toplam dış ticaret içindeki payının ağırlık olarak 65 milyon 573 bin ton, değer olarak 18 milyar 238 milyon dolar olduğunu belirterek'İthalatın da bunda ağırlığı 19 milyon 332 bin ton, değer olarak 20 milyar 40 milyon dolar'diye belirtti..

Mir Eşrefi,Bu yılın ilk yedi ayında mal ihracatı 4 milyar 800 milyon dolar ile Irak, 4 milyar 400 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 200 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 400 milyar dolar ile Türkiye ve 1 milyar 300 milyon dolar ile Afganistan oldu. .

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