Yılın ilk 6 ayında otomobil üretimi yüzde 19 arttı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu senenin ilk 6 ayında otomobil üretim miktarı 414 bin 300 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam bi önceki yıla göre yüzde 19 artış göstermektedir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sanayi ve maden alanında önemli 22 ürün üretiminde bu senenin ilk 6 ayında artış görülmektedir.

Bu dönem içinde ham .elik üretimi yüzde 90 artış ile 13 milyon 900 bin ton oldu ve çeşitli beyaz eşya üretimi yüzde 52 artış ile bir milyon 964 bin 200 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönem içinde külçe Alüminyum üretimi yüzde 53.2 artış ile 196 bin 200 ton, çimento yüzde 14.4 artış ile 35 milyon 600 bin ton, petrokimya ürünleri üretimi yüzde 7.9 artış ile 30 milyon 500 bin ton olarak gerçekleşti.

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2012