İran'ın teknik hizmetler ihracat kapasitesi 40 milyar dolar

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, özel sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıda konuşan Adine, kamu sektörünün özel sektöre daha fazla imkan sağlaması durumunda bu potansiyelin fiiliyata dönüşmesinin mümkün olacağını söyledi.

Tahran Odası Genel Sekreteri Behmen Aşki de bu toplantıda yaptığı açıklamada İran inşaat sanayiinin yükek teknik ve insani kapasitesine işaret ederek, bu iş kolunun ihracat potansiyelinin yüksek seviyelere ulaşabileceğini kaydetti.

Halihazırda İran İnşaat Mühendislik Kurulu'na kayıtlı üye (mühendis) sayısının 550 bin olduğuna değinen Aşki, 250 bin mühendisin de bu kurulun dışında faaliyet gösterdiğini belirtti.

İran inşaat sanayisinin ABD'ye kıyasla iki kat mühendise sahip olduğunu ifade eden Aşki, '1994 yılında başlayan teknik hizmetler ihracatımızı sadece o yılda 75 milyon dolar döviz girdisi sağladı. 2002 yılından beri ise bu sektörün ihracat büyüme roanı yıllık yüzde 40'lara ulaştı' diye ekledi.

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