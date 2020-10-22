15 komşu ülkeye ilk 6 ayda 8 milyar dolar ihracat gerçekleşti

İran Ticareti Geliştirme Merkezi yetkililerinden Ferzad Pilten yaptığı açıklamada, İran’ın 6 ayda ihracatının 46 milyon 318 bin ton olduğunu ve bunun karşılığının 13 milyar 566 milyon dolar olduğunu belirterek, bu rakamdan 12 milyar 799 milyon dolarlık ihracatın hedef ülkelere yapıldığını söyledi.

Pilten ihracatın 8 milyar 16 milyon dolarının 15 komşu ülkeye yapıldığını ve Irak ile BAE’nin ilk sırada yer aldığını söyledi.

Irak’a yapılan ihracat miktarı 2 milyar 971 milyon dolar, BAE’ye ihracat rakamı bir milyar 933 milyon dolar olmuştur.

Komiu ülkeler haricinde bu dönemde Çin, ilk ihracat yapılan ülke olmuştur.

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2012