Aras Serbest Bölgesi'nden 10 ülkeye 240 milyon dolarlık ihracat

Sefer Şasfend, Aras Serbest Bölgesi ihracatının dört kesin ihracat, yerli malların ihracatı, yeniden ihracat ve anakaraya ihracat bölümden oluştuğunu belirtterek şöyle söyledi: Aras Serbest Bölgesi'nin bu dönemdeki kesin ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 56 milyon dolarlık ihracata göre% 12,5 artışla 63 milyon dolar oldu.

Aras Serbest Bölgesi Kuurmu Ekonomik ve Yatırım Dairesi Başkan Yardımcısı, 'Bu dönemde bölgedeki yerli malı ihracatı, geçen yılın ilk altı ayında 35 milyon dolarlık ihracatın üzerinden yüzde 171 artışla 95 milyon dolar oldu'ifadesini kullandı.

Şasfend,'korona koşullarına göre, sınırların kapatılması ve başlıca yeniden ihraç mallarının dördüncü grupta yer alması ve ayrıca dördüncü grup sipariş kaydı yasağı nedeniyle yılın ilk 6 ayı sonunda Aras yeniden ihracat miktarı önemli ölçüde azaldı'diye belirtti.

70 bin hektardan fazla alana sahip olan Aras Serbest Bölgesi, Tebriz'in 130 km kuzeybatısında, sınır şehri Culfa'nın merkezi ve Hüdaferin şehrinde olmak üzere 3 ayrı bölgede yer almaktadır.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

İran-Türkiye Bazargan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektar alanda bulunuyor.

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