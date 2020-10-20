Yılın ilk yarısında İran'dan yurt dışına 30 milyarı aşkın ihracat

Türkmenistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinde düzenlenen törende konuşan Hasanpur, ülke ihracatının yüzde 74'ünün Çin, BAE, Irak, Türkiye ve Afganistan'a yapıldığını belirterek, 13 Ekim'e kadar ihracat miktarının 36 milyar dolara yükseldiğini ve ihracatın ülkede iyi durumda olduğunu ifade etti.

Ambargolardan kaynaklanan sorunlara işaret eden Hasanpur, düşmanın yaptırımlarla ülkenin tüm nesef alanlarını kesmek istediğini, ancak örneğin maske üretiminin günlük 200 bin adetten şu an 14 milyona ulaştığını kaydetti.

Kuzey Horasan'ın ihracat ve transit açısından potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Hasanpur, koronalı koşullarda halkın temel ürünlerini sağlamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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