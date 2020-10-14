İran, Afrika kıtasına inşaat malzemesi ihracatını arttırmak istiyor

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri Bürosu Başkanı Ferzad Pilten yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine ihracatın azlığının sebeplerini paranın geri dönüşünün zorluğu, ulaştırma, pazarların bilinmemesi ve o ülkelerdeki yüksek risklerden kaynaklandığını söyledi.

Pilten, Afrika ülkelerinin yaklaşık 10 milyar dolar inşaat malzemeleri ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, Çin, İspanya, İtalya, Hindistan, Fransa, Türkiye, Belçika, Güney Afrika, Almanya ve Mısır’ın bu alanda en büyük ihracatçılar olduklarını söyledi.

Pilten bu piyasayı inceleyerek İranlı firmaların ürünlerini pazarlamak istediklerini söyledi.

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2012