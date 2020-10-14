14 Eki 2020 18:11
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News Code: 84076268
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İran, Afrika kıtasına inşaat malzemesi ihracatını arttırmak istiyor

İran, Afrika kıtasına inşaat malzemesi ihracatını arttırmak istiyor

Tahran, IRNA- Geçen sene İran’dan dünya ülkelerine 620 milyon dolar inşaat malzemeleri ihracatı gerçekleşti, bu ihracat içinde Afrıka kıtasına yapılan ihracat sadece iki milyon dolar idi.

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri Bürosu Başkanı Ferzad Pilten yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine ihracatın azlığının sebeplerini paranın geri dönüşünün zorluğu, ulaştırma, pazarların bilinmemesi ve o ülkelerdeki yüksek risklerden kaynaklandığını söyledi.

Pilten, Afrika ülkelerinin yaklaşık 10 milyar dolar inşaat malzemeleri ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, Çin, İspanya, İtalya, Hindistan, Fransa, Türkiye, Belçika, Güney Afrika, Almanya ve Mısır’ın bu alanda en büyük ihracatçılar olduklarını söyledi.

Pilten bu piyasayı inceleyerek İranlı firmaların ürünlerini pazarlamak istediklerini söyledi.

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