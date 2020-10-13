Cumhurbaşkanı Ruhani'den Çin, Avrasya Birliği ve komşu ülkelerle iş birliğini geliştirmeye vurgu

'İran bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu malların üretimi ve ithalatını yapabilecek kapasitededir' diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'En iyi transit güzergahında yer aldığımız için Avrasya Birliği üyesi ülkelerin mal transiti için uygun rota olabilir' diye kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik baskılarına ve yaptırım uygulayarak döviz kaynaklarını bloke ettiğine değinen Ruhani, 'ABD ambargoları ekonomimizin yurt dışı ile bağlantılarında sorun yaşatsa da yapılan çalışmalarla bu kaynaklarımızı daha fazla elde etmeye başladık' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bu koşullarda Çin, Avrasya Birliği üyesi ülkeler ve komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Enerjiden teknlojiye çeşitli alanlarda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına özel planlama ve programlar yapmamak gerekiyor. Ayrıca bu ülkelerle ortak ekonomik komisyonları aktifleşmeli ve Doğu ve komşularla ekonomik amaçlarımızda ihracat odaklı bir yol izlemeliyiz' diye ekledi.

Uzmanlara göre, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliği ve bu birliğe üye ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini artırması, ABD'nin İran'a karşı devreye soktuğu haksız yaptırımların etkisizleştirilmesinde bir strateji olarak uygulanmaktadır.

İranlı yetkililer, İran ile Avrasya Birliği arasında anlaşma imzalanmasını İran'ın dünya ile ticaret altyapısının oluşması için bir test görevi gördüğünü belirterek, sorunların çözülmesi için planlalamarın yapılması gerektiği görüşünde.

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