40 bin ton süt ürünleri Avrasya Birliği ülkelerine ihraç edilmiştir

Makenali yaptığı açıklamada Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Balarusya’ya ithalat, ihracat ve transit protokollerin güncellendiğini belirterek, ihracatı yapılan süt ürünlerinden en yüksek miktarın Rusya’ya ihraç edildiğini söyledi.

Makenali, aşı ithalatının belirli bir sürece tabi olduğunu belirterek, Türkiye’de ithal edilen bazı aşıların dağıtımının yapıldığını fakat gelecek sene ülke içinde üretilen aşıların piyasaya sürüleceğini söyledi.

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2012