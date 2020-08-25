25 Ağu 2020 21:49
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News Code: 84016394
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İran Veterinerlik Kurumu Başkanı

40 bin ton süt ürünleri Avrasya Birliği ülkelerine ihraç edilmiştir

40 bin ton süt ürünleri Avrasya Birliği ülkelerine ihraç edilmiştir

Tahran, IRNA- İran Veterinerlik Kurumu Başkanı Ali Esğer Makenali, 40 bin ton süt ürünleri Avrasya Birliği ülkelerine ihraç edildiğini bildirdi.

Makenali yaptığı açıklamada Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Balarusya’ya ithalat, ihracat ve transit protokollerin güncellendiğini belirterek, ihracatı yapılan süt ürünlerinden en yüksek miktarın Rusya’ya ihraç edildiğini söyledi.

Makenali, aşı ithalatının belirli bir sürece tabi olduğunu belirterek, Türkiye’de ithal edilen bazı aşıların dağıtımının yapıldığını fakat gelecek sene ülke içinde üretilen aşıların piyasaya sürüleceğini söyledi.

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