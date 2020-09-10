Tüm baskılara rağmen, İran’ın komşu ülkelere ihracatı 25 milyar dolar oldu

İran, dış ticaretini komşu ülkelerle sınırlandırmıyor ve ambargolara rağmen İran ile ticaretini devam eden Çin ile de 25 yıllık bir işbirliği protokolü imzalanmış ve rakamlar iki ülkenin koronalı dönemde ticaret hacminin ilk 3 ayda 8.1 milyar dolar olduğunu göstermektedir.

İran, dış ticaretini geliştirmek adına ayrıca hedef olarak belirlediği Pazar ülkelerle 12 anlaşma imzalamıştır ve bunlardan biri de Avrasya Ekonomik Birliği ile olan anlaşmadır. Bu anlaşma birinci yılını doldurmaktadır ve bu süre sonunda taraflar Serbest Ticaret Anlaşmasına doğru hareket edecektir.

İhracatın artması için takas yöntemi de kullanılmakta ve geçen sene bu yöntemle ülkenin bir çok ihtiyacı karşılandı.

Hükümet ülkedeki mevcut kapasiteleri gözeterek, ülkede üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamakta ve son iki senede bazı gerekli görülmeyen ürünlerin ithalatı yasaklanmıştır.

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2012