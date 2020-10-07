Yaptırımların etkisizleştirilme stratejisi: Avrasya Birliği ile iş birliğinin güçlendirilmesi

İranlı yetkililer, İran ile Avrasya Birliği arasında anlaşma imzalanmasını İran'ın dünya ile ticaret altyapısının oluşması için bir test görevi gördüğünü belirterek, sorunların çözülmesi için planlalamarın yapılması gerektiği görüşünde.

Enerji Bakanı Rıza Erdekani Eylül ayının başlarında yaptığı açıklamada, 'İran'ın 200 milyon nüfuslu Avrasya Birliği piyasasındaki konumu daha da güçlendirilmelidir. Bu amaca ulaşamazsak gelecekte bu pazar içindeki rolümüz küçük çaplı olacak ve dolayısıyla sorunlarla karşı karşıya kalacağız' demişti.

İran'ın Avrasya Birliği'ndeki gereken konumunun sağlamlaştırılması halinde gelecekte iyi bir durumun ortaya çıkmayacağını kaydeden Erdekani, 'Kasım ayına kadar İran'ın Avrasya Birliği'ne tam üyeliği için fırsat mevcut, ancak planlamalar istendiği gerçekleşmezse bu birliğe geçici şekilde üye kalacağız' diye belirtmişti.

Batı'nın acımasız yaptırımlarının ülkemize karşı uygulandığı ve Avrupa'nın taahhütlerini yerine getiremediği bu koşullarfa, Avrasya Birliği ile tam kapsamlı iş birliği yaparak bölgesel iş birliğinin artırılması ve petrol dışı ihracatın güçlenmesi için bütük fırsatlar doğacaktır.

Petrol dışı ihracatı artırmanın bir yolu, uluslararası fuarların düzenlenmesidir. Bu mesele, İran'ın sanayi ürünlerinin tanıtımında üreticiler için bütük güç sağlayabilir ve diğer ülkelerle ortak iş birliğinin yükselmesine katkı sunabilir.

İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Behmen Hüseyinzade de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Şubat 2021'de Avrasya Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 1. Uluslararası Avrasya Birliği Fuarı'nı düzenlemeyi hedefledikleri açıkladı.

Hüseyinzade'nin ifadesine göre, bu fuarın gerçekleşmesi, İran sanayi ürünlerinin rekabet seviyelerinin artması, İran markalarının küreselleşmesi ve kapasitelerin yükselmesinden büyük rol oynayabilir.

Kasım 2019'da İran ile Avrasya Birliği arasında imzalanan anlaşmaya göre, İran ile bu birliğe üye 5 ülke arasında 860 kalem ürünün düşük seviyede gümrük vergisi ile ticareti başladı.

İran ile Avrasya Birliği arasında İran yılın ilk 4 ayında gerçekleşen toplam ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 2 milyar 417 milyon dolara ulaştı. Ticaretteki bu büyüme, koronavirüs salgını ve ulusararası ticaretteki düşüşe rağmen, Avrasya Birliği ile yapılan ticaretin istikrarlı olduğunu ve bu birlik ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişebileceğini gözler önüne sermektedir.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan şu anda Avrasya Birliği'nin beş üyesidir. Ancak birlik 40'tan fazla ülke ve uluslararası örgütle birlik içinde çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştır.

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