30 Tem 2020 21:20
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News Code: 83891148
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Musevi: İran’ın stratejisi bölge ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi üzerinedir

Musevi: İran’ın stratejisi bölge ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi üzerinedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran stratejisinin içeride barış ve huzuru desteklenmesi ve bölge ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi üzerine olduğunu, zira istikrarlı, ilerlemiş ve güvenli komşuların olmasının bölge ve İran’ın yararına olacağını söyledi.

Enzeli limanında düzenlenen bir toplantıda konuşann Musevi, Enzeli Serbest Bölgesinin özellikle Avrasya ülkeleri ile ticaretin artmasında önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Musevi, Azerbaycan ile ticaretin gelişmesinin Bakü’de Büyükelçiliği döneminde en önemli önceliklerinden olacağını söyledi.

Musevi gelecek aylarda Bakü’de İran’ın yeni Büyükelçisi olarak faaliyete başlayacaktır.

Enzeli Serbest Bölgesi Genel Müdürü Mohammad Ali Ruzbehan da bu bölgenin ve Gilan ilinin güçlü altyapılara sahip olduklarını ve özellikle taşımacılıkta güçlü altyapısının coğrafi konumu ile birleştiğinde bölgenin önemini arttırdığını söyledi.

Ruzbehan, Avrasya Birliği ülkeleri arasındaki 900 milyar dolar ticaret hacmine işaretle, nzeli Serbest Bölgesinin tarım ürünleri ve sağlık alanında güçlü potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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