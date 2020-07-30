Musevi: İran’ın stratejisi bölge ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi üzerinedir

Enzeli limanında düzenlenen bir toplantıda konuşann Musevi, Enzeli Serbest Bölgesinin özellikle Avrasya ülkeleri ile ticaretin artmasında önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Musevi, Azerbaycan ile ticaretin gelişmesinin Bakü’de Büyükelçiliği döneminde en önemli önceliklerinden olacağını söyledi.

Musevi gelecek aylarda Bakü’de İran’ın yeni Büyükelçisi olarak faaliyete başlayacaktır.

Enzeli Serbest Bölgesi Genel Müdürü Mohammad Ali Ruzbehan da bu bölgenin ve Gilan ilinin güçlü altyapılara sahip olduklarını ve özellikle taşımacılıkta güçlü altyapısının coğrafi konumu ile birleştiğinde bölgenin önemini arttırdığını söyledi.

Ruzbehan, Avrasya Birliği ülkeleri arasındaki 900 milyar dolar ticaret hacmine işaretle, nzeli Serbest Bölgesinin tarım ürünleri ve sağlık alanında güçlü potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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2012