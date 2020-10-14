İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ticaret hacmi artmakta

Açıklanan son rakamlara göre İran ile birlik arasında 27 Ekim 2019 ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış göstermektedir.

Açıklanan rakamlara göre bu zaman dilimi içinde en yüksek ihracat Rusya’ya ve en düşük ihracat Belarusya’ya yapılırken en yüksek ithalat Rusya’dan ve en düşük ithalat ise Kırgızistan’dan yapılmaktadır.

Rakamlara göre İran’ın 5 Avrasya Ekonomik Birliği ülkesi ile bu senenin ilk 5 ayında dış ticaret hacmi 2 milyar 791 milyon 800 bin dolar olmuştur. Bu rakam geçen sene 2 milyar 635 milyon 150 bin dolar idi ve bu seneki rakam bir önceki yıla göre yüzde 6 artış göstermektedir.

İran’ınn birliğe ihracat rakamı 27 Ekim 2019 ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında 823 milyon 900 bin dolar idi, bu rakam da bir önceki yılın 679 milyon 800 bin dolarlık rakamına göre yüzde 21 artış göstermektedir.

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2012