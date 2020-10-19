30 ülkeden Kazvin'e yatırım

Kenya'dan gelen bir heyetle bir araya gelen Kubadi, 'Tahran'a yakınlık, 12 il ile bağlantıya sahip olmak ve göze çarpıcı sanati altyapıları sayesine Kazvin, yabancı yatırımcılar için ilgili çekici bir merkez haline gelmiştir' dedi.

Kazvin'in yüksek sanayi kabiliyetli bir il olduğunu ve İran'ın ilk organize sanayi bölgesinin bu ilde kurulduğuna dikkati çeken Kubadi, 'Halihazırda ilimizde 20 organize sanayi bölgesi yer almaktadır. Kazvin İran'ın şişe, seramik, fayans ve yıkama ürünlerinin merkezi olarak yüksek ihracat potansiyeli taşıdığı için Kenyalı yatırımcıların dikkatini çekebilir. Ayrıca ilimiz tarım alanında büyük olanaklı konumda olup İran'ın süt, yumurta, üzüm, kuru üzüm ve zeytin üretim merkezidir' diye konuştu.

Kazvin'in kültürde de zengin geçmişi olan bir bölge olduğunun altını çizen Kubadi, 'Safevi döneminde Kazvin kenti İran'a yarım yüzyıl boyunca başkentlik yaptı. Bugün ise yüzlerce tarihi ve doğal eseri ile turizm sektöründe İran'ın önde gelen illeri arasında kendine yer bulmaktadır' açıklamasını yaptı.

Kubadi, 'Kazvin 100 binlik öğrenci nüfusu ile bir üniversite ili de sayılmakta ve Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi ile dünyanın birçok noktasından öğrenci kabul etmektedir' diye ekledi.

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