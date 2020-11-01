Yılın ilk yarısında İran'dan 17 öncelikli ülkeye 12 milyar dolar değerinde petrol dışı ihracatı

Dış Ticaret Toplantısında konuşan Zadbum, 'Petrol dışı ihracattan elde edilen dövizin bolluğu, döviz kurunun gerçek fiyatına yaklaşmasına katkı sağlar. Dış ticaretin milli ekonomi içerisindeki yeri ve önemi belirgindir' dedi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu malların gereken zamanda temini ve yeteri miktarda olmasının petrol dışı ihracatın artmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Zadbum, ülkede ihracatın geliştirilmesinin tüm devlet erkanı tarafından desteklenmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Avrasya Ekonomi Birliği'ne Kasım 2019'da üye olduktan Ağutos ayının sonuna kadar geçen 10 aylık süreçte bu birliğe üye ülkelere ihracatın yüzde 65 arttığına işaret eden Zadbum, petrol dışı ihracatın bu dönemde sürekli büyüdüğünü kaydetti.

İran'ın AEB ile imzaladığı tercihli ticaret anlaşmasının kazan-kazan yaklaşımı çerçevesinde uygulandığının altını çizen Zadbum, gerekli hedeflere ulaşmak için gereken adımların atılması ve ticari ilişkilerin artmasını gerektirdiğini sözlerine ekledi.

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