25 Eki 2020 03:59
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Yılın ilk yarısında beyaz eşya üretiminde yüzde 52'lik artış

Yılın ilk yarısında beyaz eşya üretiminde yüzde 52'lik artış

Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran takviminde yılın ilk 6 ayında (20 Mart- 21 Eylül 2020 arası) beyaz eşya üretimi 1 milyon 964 bin 200'e ulaşakarak, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 52.8 artış gösterdi.

Bu sürede 590 in 500 adet televiznyo üretilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu alanda yüzde 84 artış kaydedildi.

Öte yandan ilk 6 ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37.1 artışla buzdolabı üretimi 919 bin adedi buldu.

Yıkama makinesi de geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 54.5 büyüme ile 454 bin 100'e ulaştı.

İran Beyaz Eşya Sanayi Derneği Genel Sekreteri Hamidrıza Gaznevi, geçen yıl beyaz eşya sanayiinde 220 milyon dolarlık yerlileştirme yaşandığını ve bu yıl 50 milyon daha bu alana yatırmak istediklerini ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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