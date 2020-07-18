İran ambargo döneminde yerli bulaşık makinesi üretmeyi başardı

Son yıllarda beyaz eşyayı yerelleştirip seri üretime geçme süreci hızlanmıştır. Halihazırda ülkede 20 milyon beyaz eşya üretim kapasite mevcut ve bu yıl için 12 milyon adet beyaz eşya üretimi hedeflenmiştir.

Yılın ilk 3 ayında 207 bin televizyon üretilirken, 200 bin 500 adet çamaşır makinesi üretimi gerçekleşti. Böylece bu sektörlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 47.2 ve yüzde 108 byüme kaydedildi.

Daha önce de Sanayi Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hiyabani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, beyaz eşya ham maddelerinin temini için Merkez Bankası'nın gerekli dövizi sağladığını duyurmuştu.

Son günlerde yapılan açıklamada ise ilk defa bir İran firmasının yerli bulaşık makinesi ürettiği ve montaj bir ürün yerine tamamlanan bir ürün üretilip piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Firmanın genel müdürü Nikzad, bulaşık makinesinin tanıtım töreninde yaptığ açıklamada, gelecek yıllarda bu tür yatırımların artacağını dile getirdi.

Nikzad ayrıca, 'Bütün ambargo ve uluslararası baskılara karşın, Avrupalı ünlü bir markanın ürünlerini yılsonuna kadar üretip dağıtımını yapacağız' diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish