Bu yıl sanayinin yerlileştirilmesi için 3.2 milyar dolar yatırım yapılacak

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Müderris Hiyabani, 'Yerli üretimin artırılması, ihracatın gelişmesi, ürünleri nitelikle niceliği ile ilgili tüm üretim boyutlarının güçlenmesi ve yerli üretimin geliştirilmesi, Sanayi Bakanlığı'nın önemli programları arasında yer alıyor' diye belirtti.

Bu yılın ilk dört ayında (20 Mart- 20 Temmuz 2019) üretim istatistikleri hakkında bilgi veren Müderris Hiyabani, 'Binek araba yüzde 19, alüminyum yüzde 50, pikap yüzde 23, akrilik lifler yüzde 160, televizyon yüzde 70, beyaz eşya yüzde 30, çelik yüzde 7.5, bakır yüzde 1.5 ve çimento üretimi yüzde 5 artış gösterdi' diye kaydetti.

Zor ekonomik koşullara ve yaptırımların artırılmasına rağmen İran'da üretim akımının normal sürecini devam ettirdiğinin altını çizen Müderris Hiyabani, 'Korona öncesi maske üretimi yurt genelinde günlük ortalama 200 binin altındayken, halihazırda bu rakam 11 milyonu aşmış durumda' diye ekledi.

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