İran televizyon ekran üretici ülkeler arasına katıldı

Tv ekranlarının High Tech teknolojisi yardımıyla yapılmasından dolayı çok ekonomik olmadığı belirtilmekte fakat ambargolar döneminde İranlı uzmanlar ekranları yapmayı başardılar.

İran Sanayi Bakanlığının eski kefili Hüseyin Muderris Hiyabani daha önce IRNA’ya yaptığı açıklamada İran’da televizyon ekranının üretileceğini bildirmişti.

Hiyabani, İran’da bir beyaz eşya üretim fabrikasında yıllık 700 bin kapasite ile ekranların üretileceğini belirtti.

İran Beyaz Eşya üreticileri Derneği Sözcüsü Hamidrıza Geznevi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, üretilecek ekranların kalite olarak yabancılardan farkı olmadığını ve İran’ın Ortadoğu bölgesinde ikindi tv ekran üreticisi olduğunu söyledi.

İran Sanayi Bakanlığı rakamlarına göre bu sene ilk 3 ayda İran’da 210 bin 200 TV üretildi ve bu bir önceki yıl üretimine göre yüzde 49.9 artış göstermektedir.

Bu dönem içinde buzdolabı ve derin dondurucu üretimi yüzde 7.9 artış ile 328 bin, çamaşır makinesi yüzde 115.1 artış ile 207 bin 400 adede ulaştı.

İran piyasasında yaklaşık çeşitli modellerde 160 Tv modeli bulunmaktadır.

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2012