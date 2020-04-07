8 Nis 2020 04:11
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News Code: 83742916
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Geçtiğimiz yıl toplamda 750 bin adet televizyon üretildi

Geçtiğimiz yıl toplamda 750 bin adet televizyon üretildi

Tahran, İRNA- İran Sesli ve Görüntülü Araçlar Üreticiler Derneği Sekreteri Muhammedrıza Şehidi, geçtiğimiz yılda 750 bin civarında televizyon üretildiğini ifade etti.

İRNA'ya açıklama yapan Şehidi, bu rakamın piaysanın talebi olan 1.7 milyon adetten çok daha düşük olmasına rağmen 2020 yılı için 1.1 milyon adet televizyon üretim planlarının olduğunu duyurdu.

Derneğe üye şirketlerin 10 Mart tarihine kadar faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Şehidi, üretim rekorunun yaşandığını yıllarda yıllık 2.3 milyon televizyon üretim rekorunu bile yakaladıklarını söyledi.

Televizyon ihracatı için yıllık 3 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmalarının zorunlu olduğuna değinen Şehidi, yıllık 4 milyon adet televizyon üretim kapasitelerinin bulunduğunu açıkladı.

Korona salgınının büyük sorun oluşturduğuna da işaret eden Şehidi, üretim birimlerinin yarı kapsite ile faaliyetlerine başlayabileceklerini sözlerine ekledi.

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