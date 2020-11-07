İran'dan komşu ülkelere yılın ilk yedi ayında 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Gilan ilindeki Astara ilçesinde düzenlenen bir törende konuşan Zakiri, 'Bu yılın ilk 7 ayında 38 milyar dolardan fazla dış ticaret yaptık. Bundan 20 milyar doları ithalata aitken, 18 milyar dolarını ihracat oluşturdu' dedi.

Komşu ülkelere başta Türkiye, Afganistan, Irak ve BAE olmak üzere 14 milyar dolar ihracat yaptıklarına değinen Zakiri, 'Düşmanların İslam Devrimi'nden beri uygulamaya konduğu ve son yıllarda azami düzeye çıktığı baskı ve ambargolara rağmen gümrük olarak, dış ticarette ambargoları delmek için komşu ülkelere özel ilgili duyuyoruz ve bu konuda başarılı performans sergiledik' diye konuştu.

Gilan ilininin toplam ihracatının yüzde 80'inin Astara ilçesi üzerindeki sınırlardan yapıldığına değinen Zakiri, bu ilçenin kara, hava ve demiryolu sınırları ile İran'ın en özel gümrük kapılarından biri olduğubu ve Astara-Astara demiryolu hattı ile İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

İran-Azerbaycan sınırında Gilan ilinin kuzeyubatısında bulunan Astara Gümrük Kapısı son yıllarda iki ülke vatamdaşlarının karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret etmesine sahne olmuştur. Bu nedenle bu sınır kapısını kullanan turist ve İran vatandaşları sayısı gittikçe artış göstermektedir.

Tairhi kaynaklara göre ilk kez Fethali Şah Kaçar döneminde 1826 yılında kurulan Astara Sınır Kapısı, İran sınır tarihinde önemli bir konuma sahiptir.

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