İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 30 arttı

Bakü’de Cumhurbaşkanı Aliyev’inn katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklamada bulunan Mustafayev, İran ile ticaret hacminde geçen sene önemli sonuçlar elde edildiğini ve mevcut şartlarda bunun Azerbaycan için önemli olduğunu söyledi.

Bakü’nün İran ve Rusya ile birlikte uluslararası Kuzey-Güney koridorunun gelişmesi için işbirliği yaptığını ifade eden Mustafeyev, koridorla bağlantılı İran-Azerbaycan arasındaki ortak köprü yapımının bu sene başlayacağını ve 2021’de sonlanacağını söyledi.

Mustafayev, Azerbaycan Astara kentinden İran sınırına kadar yeni yapılacak caddenin bu sene sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

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2012