İran-Azerbaycan ortak sınırından günlük 8 bin kişi geçiş yapıyor

General Rızayi, Azerbaycan’ın Astara kentinde Azerbaycan Sınır Muhafızları Komutanı Elçin Guliyev ile yaptığı görüşmede, 'İran ve Azerbaycan, demiryolu ve karayolu taşımacılığı alanında ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. İki ülkenin sınır muhafızları da bu ekonomik projelerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. İran ve Azerbaycan arasında ulaştırma projelerinin uygulanması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunabilir’ diye belirtti.

General Rızayi, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüşmesine de değinerek, sınır muhafızlarının iki büyük devlet arasındaki etkileşimlerini artırmalarına yardım edeceğini açıkladı.

İRNA’ya konuşan Azerbaycan Sınır Muhafızı Elçin Quliyev de, Azerbaycan ile İran arasında yeni sınır geçişleri oluşturmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Azerbaycan Sınır Muhafızı Güçleri Komutanı ayrıca 2019 yılında önceki yıla göre iki ülke arasındaki sınırdan geçen insan ve araç sayısında önemli bir artış olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Sınır Muhafızı, ‘çeşitli alanlarda sınır iletişiminin gelişmesinin Azerbaycan ve İran'ın gündeminde olduğuna değinerek Bu konuda gösterilen çabalar, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin düzeyinin göstergesidir’diye ekledi.