28 Mar 2020 16:17
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News Code: 83730663
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Geçen sene Astara gümrüğünden 410 milyon olar ihracat gerçekleşti

Geçen sene Astara gümrüğünden 410 milyon olar ihracat gerçekleşti

Astara, IRNA- Astara Gümrüğü Genel Müdürü Resul Omidi, geçen sene (21 Mart 2019- 21 Mart 2020) bu gümrük kapısında 774 bin ton ve 410 milyon dolar değerinde petrol dışı ürünlerin ihraç edildiğini söyledi.

Omidi yaptığı açıklamada ihracatın tarım ürünleri, kimyasal ürünler, gıda, plastik, çimento, temizlik maddeleri, el sanatları, makine halısı, tekstil ürünleri ve deri ürünleri olduğunu belirtti.

Omidi bu sınır kapısında 125 ton ve 232 milyon ton değerinde ithalat yapıldığını belirterek, ithalatın genelde petrol ürünleri, pamuk, bakır, yün ve elyaf olduğunu belirtti.

Omidi geçen sene bavul ticareti çerçevesinde Astara sınır kapısında 15 bin 370 ton ürün ihraç edildiğini belirterek, bu ürünlerin değerinin 61 milyon 477 bin dolar olduğunu söyledi.

Bu sınır kapısında geçen sene bir milyon 747 bin 846 kişinin giriş çıkış yaptığını ifade eden Omidi, bunun bir önceki yıla göre çıkan kişilerde yüzde 29 ve giriş yapanlarda yüzde 25 artış gösterdiğini söyledi.

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2012

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