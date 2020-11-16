Avrupalılar İran'daki yatırım fırsatlarını incelemektedir

Bloomberg'da yer alan haberde, 'Konferans organizatörlerinin bildirdiğine göre, bu ekonomik forumun, son iki yıldır türünün ilk konferansı olacak olan "Avrupa ve İran Ekonomi ve Ticaret Derneği" tarafından 14-16 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyor' ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında Batı ile İran arasında Nükleer Anlaşma'nın imzalanmasının ardından İran'ın ekonomisi, ticareti ve bankacılığı üzerine uluslararası konferansların düzenlenmesi artmasına rağmen, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin ardından bu tür konferansların düzenlenmesinin önünde engeller türetildi.

ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden, daha önce Washington'u İran'la Nükleer Anlaşma'ya geri getirme sözü vermişti. Biden, İran'a Nükleer Anlaşma'ya tam bağlılığı karşılığında ABD'nin yaptırımları kaldırmasını söylüyor.