Ambargoları yenmenin yolunun sonu iyidir

İslam İnkılabı Rehberi'nin Eserlerini Koruma ve Yayınlama Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah Yargı, Yürütme ve Yasama Erklri başkanları ve Ekonomi Koordinasyon Yüksek Kurulu üyelerini kabul eden Ayetullah Hamanei, yaptırımların acı bir gerçeklik olarak ABD ve Avrupalı ​​ortaklarının İran halkına karşı bir cinayet olduğuna işaret ederek, 'Bu suç yıllardır İran milletine karşı işlenmekte, ancak son üç yılda yoğunlaştı' diye belirtti.

Herkesin yurt dışından bir açılımın olmayacağına inanması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Hamanei, 'Bazılarının umudunda olanlar bize düşmandır. Ayrıca onların iç koşulları kesinlikle aydın değildir ve yakın zamanda yaşanan sıkıntılar onlara uluslararası konularda konuşma ve tavır alma fırsatı vermediği için onların sözlerine güvenilmez veya bu sözler üzerine planlama yapılamaz' diye konuştu.

Üç Avrupa ülkesinin son zamanlardaki boş konuşmalarına da dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'ABD'nin durumu net değil ve Avrupalılar da sürekli İran'a karşı tavır almaktadır. Bölgenin işlerine en yanlış müdahaleyi kendileri yaparken bölgeye müdahale etmememizi, İngiltere ve Fransa'nın yıkıcı nükleer füzeleri varken ve Almanya bu yolda iken bize füze sahibi olmamamız gerektiğini söylüyorlar. Sizi ilgilendirmez. Önce kendinizi düzeltin, sonra konuşun' diye ekledi.

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