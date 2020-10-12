Tahran'da video konferans yöntemiyle katıldığı askeri üniversiteler mezuniyet töreninde konuşan Ayetullah Hamanei, 'Allah'ın yardımıyla Amerika'nın maksimum baskısını maksimum karayüzlülük ve pişmanlığa çevireceğiz' diye konuştu.

ABD Başkanı'nın İran ekonomisinde sorunlar yaranması ve İran halkına karşı cinayet işlenmesinden dolayı sevindiğine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Bu tür cinayetlerle gurur duymak sadece sizin gibi alçak insanlarda görülür. Tabi bugün milyarlarca dolar bütçe açığı ve milyonlarca insanın açlık ve yolsulluk sınırının altında yaşadığı ABD'deki durum çok kötüdür ve İran halkı Allah'ın yardımı, iman gücü, ulusal kararlılık ve ABD'nin alçak, hain ve cani yetkililerinin inadına, sorunları aşacak ve ambargoları ülke ekonomisinin gerçekten dirençli hale gelmesi için bir araç gibi kullanacak' değerlendirmesinde bulundu.

Ülke sorunlarının tedavisinin ülke içinde olduğuna değinen Ayetullah Hamanei, 'Birçok problemimizin yurt dışından kaynaklı olmasına karşın onların ilacı, ülke içinde, doğru hesaplama, ülke ve bölge meselelerine doğru bakış çısı ve önlemü çaba, akıl ve kararlılıkla mümkündür' diye belirtti.

ABD'nin İran'ın savunma ve füze gücü ile bölgesel gücüne yönelik boş laf ve yaygaralarının sebebinin İran İslam Cumhuriyeti'nin bu gücü elde etmek için titiz ve akıllıca hesaplamalar yapması olduğunun altını Ayetullah Hamanei, 'Bu boş laflar onların korkmasından ve bu alanda geri kalmışlığından kaynaklanmaktadır. Ancak bu tür yaygaraları kaale almadan akıllı hesaplama aracı korunmalı ve Allah'ın yardımı ile İran İslam Cumhuriyeti bu alanlarda daha ileriye gidecektir. Tehditlerin değiştiği için onlara karşı koymakta yeni planlamalar gerekmektedir. Askeri üniversitelerde yeni tehditler öngörülmeli ve onlara karşı gelmenin yolları ciddi şekilde ele alınmalıdır' diye ekledi.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasınan önce Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri de yaptığı konuşmada, 'ABD'nin son başarısızlıkları düşmanın yenilgilerinin sadece bir kısmını oluşturmakta ve Büyül Şeytan'ın kızgınlığı ve bazı Arap ülkelerinin İsrail rejimi ie ihanet içinde ilişkilerini normalleştirmesi, hak cephesinin üstünlüğü açısından kuşku doğurmayacaktır' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish