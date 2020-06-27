İslam İnkılabı Rehberi, habis ABD ve İngiltere'nin düşmanlıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı

İran Yargı Erki Başkanı ve yetkilileri ile video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda konulan Ayetullah Hamanei, 'Biz kendi görevlerimizi yerine getirirsek, onlar her işte başarısız olacak' dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Onlar hedeflerine ulaşamıyor ve kendi deyimleriyle halka diz çöktürmek için uyguladıkları maksimum baskı politikasının sonucu, İran halkının onları göğsüne oturması ve geri itmesidir.

ABD Başkanı Trump, kölelik ve ırkçılık simgelerini yıkanlara 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiği veya göçmen ailelerin çocuklarından ayrılması ile ilgili kararı gibi kural tanımazlıklara birçok Batı filminde tanık olmayız.

Batılılar gerçeğe aykırı şekilde sinema filmlerinde kendi mahkemelerini, halis adalet yeri olarak göstermeye çalışmaktadır.

Düşmanlar, devletimizin herhangi bir reform hareketini medya oyunları ile ve kamuoyunu karamsarlaştırmaya çalışarak sürekli etkisiz hale getirmek istemektedir. Onların değişim karşıtı unsurlarına karşı koymanın tek etkin yolu, pasif olmamak, direnmek, Allah'a tevekkül ve değişim yolunun cesurca devam etmesinden geçmektedir.'