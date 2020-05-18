İran halkı düşmanlarına galip gelme kapasitesine sahip

Bir grup öğrenci ve üniversite örgütleri ile bir araya gelen Ayetullah Hamanei, İran'ın güçlü ve zalim emperyalizm cephesine galip gelmek için büyük kapasiteye sahip olmasının kuşku götürmez bir gerçek olduğunun altını çizerek, 'Son 40 yıldaki askeri ve sivil deneyimler, aziz İran halkının inatçı düşmanlarına galip gelecek kapasiteyi bulundurduğunu iyice kanıtlamaktadır' diye konuştu.

Ülkenin geniş zulüm, küfür ve emperyalizm cephesine karşı mücadele için büyük kapasitelerinden birinin İran halkının tamamında içselleşmiş güç ve saygınlık duygusu olduğuna dikkati çeken İslam İnkılabı Rehberi, 'İzole ve sayıca az olan ve kendi zaaflarını İslami toplum ve düzene atfeden bazı negatif düşünenlerin olmasına rağmen, ülkede genel ve derin saygınlık ve güç duygusu vardır' değerlendirmesinde bulundu.

Emperyal ve sömürgeci güçlerin önemli yöntemlerinden birinin halklar arasında küçümsenme ve kimliksizleştirme duygusunu oluşturmak olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, 'İslam Devrimi'nin zaferi, gençlerimizde ve İran halkında, görünürde olmayacak bir işi yani başta ABD olmak üzere yabancı güçler tarafından desteklenen despot devletleri ortadan kaldırmanın ve dünyayı hayrete düşürmenin mümkün olduğunu gözler önüne serdi' diye ekledi.