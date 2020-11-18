ABD'nin İran yaklaşımı, bu ülkenin başkanının değişmesiyle değişmeyecek

İslami Şura Meclisi İslam Devrimi Grubu Genel Kurulu toplantısında konuşan Kalibaf, 'Asıl düşmanımız ABD'dir. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei defalarca ABD ile savaşmanın tek yol olduğunu söylemiştir. Bu nedenle ülkenin ilerlemesi ve kalkınması için çalışmalıyız' diye konuştu.

ABD başkanlık seçimleri ve ABD Başkanı seçilen kişinin İran ile ilgili yaklaşımına değinen Kalibaf, 'ABD başkanının değişmesiyle ABD'nin İran'a ilişkin yaklaşımının değişmeyeceğinden emin olunuz. Dolayısıyla ABD'nin yaklaşımını değiştirmek için ülke içini güçlendirmeliyiz. Bu kapasite bugün ülkede mevcut ve kesinlikle öncelik olarak güç üretimi ve ekonomik ilerleme olmadan, bu değişiklik imkansız' diye ekledi.

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