18 Kas 2020 14:10
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News Code: 84115017
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İslami Şura Meclis Başkanı:

ABD'nin İran yaklaşımı, bu ülkenin başkanının değişmesiyle değişmeyecek

ABD'nin İran yaklaşımı, bu ülkenin başkanının değişmesiyle değişmeyecek

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammedbakır Kalibaf, 'ABD'nin yaklaşımınını değiştirmek için ülke içini güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün bu kapasite ülkede mevcut ve kesinlikle öncelik olarak güç üretimi ve ekonomik ilerleme olmadan, bu değişiklik imkansız' dedi.

İslami Şura Meclisi İslam Devrimi Grubu Genel Kurulu toplantısında konuşan Kalibaf, 'Asıl düşmanımız ABD'dir. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei defalarca ABD ile savaşmanın tek yol olduğunu söylemiştir. Bu nedenle ülkenin ilerlemesi ve kalkınması için çalışmalıyız' diye konuştu.

ABD başkanlık seçimleri ve ABD Başkanı seçilen kişinin İran ile ilgili yaklaşımına değinen Kalibaf, 'ABD başkanının değişmesiyle ABD'nin İran'a ilişkin yaklaşımının değişmeyeceğinden emin olunuz. Dolayısıyla ABD'nin yaklaşımını değiştirmek için ülke içini güçlendirmeliyiz. Bu kapasite bugün ülkede mevcut ve kesinlikle öncelik olarak güç üretimi ve ekonomik ilerleme olmadan, bu değişiklik imkansız' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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