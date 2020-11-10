ABD'nin sonraki hükümetinin halkın oylarına yakışır biçimde hareket etmesini umuyoruz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Rabii, 'ABD'de başkanlık seçimlerinin yapılması, uluslararası arenada en önemli gelişmelerden biriydi. ABD liderlerine yönelik duruşumuz açıktır. Daha önce defalarca vurguladığımız gibi, biz ne politikalara ve neve politikacılara bakarız. ABD halkı bu seçimlerde ırkçılık, cinsiyetçilik, kural tanımazlık ve dünyada sorun yaratmaya yok dedi' diye konuştu.

Trump'ın ABD'nin dünyadaki imajına zarar verdiğine dikkati çeken Rabii, 'ABD halkının büyük çoğunluğu, bu ülke yönetiminin geçtiğimiz 4 yılda ABD'nin imajı ve konumuna ciddi darbeler indirdiğini sezdi' değerlendirmesinde bulundu.

Rabii, 'Dünyadaki ülkelerin birçoğunun ABD halkının dünya karşıtı Trump yönetimine hayır demesine sıcak bakması, bir gerçektir. ABD'nin sonraki hükümetinin halkın oylarına yakışır biçimde hareket etmesini ve önceki hükümetin uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi ile ilgili açıklamalarını dikkate almasını umuyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve yargılamayı geleceğ bırakacağız' diye ekledi.

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