Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları, İran'a karşı kin gütmekten kaynaklanıyor

Zengene Fars ilinde video konferansla açılışı yapılan 181 gaz tedarik projesinin açılış törenine yaptığı konuşmada, 'Fars ili, ülkenin gaz bakımından en zengin ikinci ilidir ve çeşitli gaz sahalarına sahiptir'dedi.

Zengene, Fars ilinde doğalgaz sahalarının gelişmesine işaret ederek'bu İl, üç yıl öncesine kadar doğalgaz arzında geri kalmıştı, ancak bu süre zarfında hızla ilerledi'diye belirtti

Petrol Bakanı,'Sanayilere gaz arzı konusu bir önceliktir çünkü üretim ve istihdama bağlıdır'dedi.

Zenegene,Üretmek için gaza sıkışmış bir endüstri olmaması gerektiğini belirterek'Gaz endüstrisinin entegre gelişimi önemlidir'diye belirtti.

Zengene, Güney Pars'tan üretimdeki 2,5 kat artışa atıfta bulunan 'İran'ın Güney Pars'tan gaz üretim kapasitesi yedi yıl önce 280 milyon metreküpten mevcut durumda 700 milyon metreküp'e çıktı'ifadesini kullandı.

Zengene,'17 rafineri ve 30 platform, yüzlerce kuyu, binlerce kilometre boru vb. Kurduk ve işlettik.Bu yılların çoğunu yaptırım altındayken bin milyon metreküp gaz üretimine ulaştık' diye ekledi.

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