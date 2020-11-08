Zarif: Dünya ABD'nin yeni liderlerini izliyor

Zarif paylaşımında, 'Amerikan halkı konuştu ve dünya, yeni liderlerin giden rejime kıyasla feci kanunsuz zorbalığı bırakıp bırakmayacağını ve çok taraflılığı, işbirliğini ve hukuka saygıyı kabul edip etmeyeceğini izliyor.İran'ın sicilinin en önemli meselesi: haysiyet, faiz ve sorumlu diplomasi' diye yazdı.

Demokrat Parti adayı Joe Biden, Donald Trump'ın yalnızca 214 oyuna karşı seçici kurulun 290 oyunu kazanarak 46. ABD Başkanı seçildi, Kamala Harris ise ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçildi.