8 Kas 2020 17:58
Journalist ID: 2394
News Code: 84103195
0 Persons

Zarif: Dünya ABD'nin yeni liderlerini izliyor

Zarif: Dünya ABD'nin yeni liderlerini izliyor

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın ABD'nin yeni liderlerinin zorbalıktan vazgeçip çok taraflılığı kabul edip etmeyeceğini izlediğini söyledi.

Zarif paylaşımında, 'Amerikan halkı konuştu ve dünya, yeni liderlerin giden rejime kıyasla feci kanunsuz zorbalığı bırakıp bırakmayacağını ve çok taraflılığı, işbirliğini ve hukuka saygıyı kabul edip etmeyeceğini izliyor.İran'ın sicilinin en önemli meselesi: haysiyet, faiz ve sorumlu diplomasi' diye yazdı.

Demokrat Parti adayı Joe Biden, Donald Trump'ın yalnızca 214 oyuna karşı seçici kurulun 290 oyunu kazanarak 46. ABD Başkanı seçildi, Kamala Harris ise ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 7 =