ABD taahhütlerini ihlal etmesi durumunda sorumluluk taşımalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,Temelde Amerika Birleşik Devletleri hiç kimse için şartlar belirleyecek durumda değil, ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Nükleer Anlaşma) olarak bilinen İran nükleer anlaşmasını ihlal etti, İran ulusuna milyarlarca zarar verdi ve geri çekildi' dedi.

Hatipzade, 'Bir gün ABD'deki bir yönetim Nükleer Anlaşmaya dönmek istediğinde, taahhütlerin ihlali durumunda cevap verebilecekleri bir masa olacak'dedi.

Hatipzade Twitter hesabından,'Pompeo'nun birbiri ardına utanç verici bir başarısızlıktan 2.5 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalması tamamen anlaşılabilir. "Azami baskı" başarısız oldu ve arkasındaki kanun kaçağı şarlatanlar da var. Gururlu İranlılar dik dururken, onlar yakında tarihin kül yığınında olacak'diye yazdı.

İslam İnkilabı Rehberine göre ABD, önce hatalarını kabul etmeli, ikinci olarak İran'a karşı ekonomik savaşı durdurmalı, üçüncü olarak taahhütlerini yerine getirmeli ve sonra kayıplarını telafi etmelidir.

Demokrat Parti adayı Joe Biden, Donald Trump'ın yalnızca 214 oyuna karşı seçici kurulun 290 oyunu kazanarak 46. ABD Başkanı seçildi, Kamala Harris ise ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçildi.