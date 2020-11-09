Yeni Beyaz Saray liderlerini uluslararası sistemin yeni şartlarına uymaya çağırıyoruz

"Vaizi,Twitter hesabından 'Donald Trump'ın başarısızlığı ve bu olayın Amerikan halkı ve dünyanın çoğu tarafından karşılanması, tek taraflılık, aşırılık, gerilim, yükümlülüklerin ihlali ve ulusların haklarının ihlali çağının sona erdiği anlamına geliyor'dedi.

Vaizi,Twitter devamında'Trump yönetiminin dört yıllık yıkıcı dış politikası, Beyaz Saray'ın yeni liderleri için yanlış ABD politikasını değiştirme ve uluslararası sistemin yeni koşullarını kabul etme fırsatını yakalamak için bir ders olabilir'diye ekledi.

Demokrat Parti adayı Joe Biden, Donald Trump'ın yalnızca 214 oyuna karşı seçici kurulun 290 oyunu kazanarak 46. ABD Başkanı seçildi, Kamala Harris ise ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

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