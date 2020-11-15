ABD seçimlerinden sonraki olaylar ibret vericiydi

İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD seçimlerinden sonraki olaylara atıfta bulunarak, 'Son ABD seçimleri ve ondan önceki ve sonraki olaylar öğretici oldu. Yapısal, sosyal, politik ve ekonomik sorunlarını medyasının gücüyle yıllarca saklayan Amerikalılar, artık rötuşlanmadan dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor. Ekonomik ve askeri gücüne ek olarak, derin toplumsal bölünmeler ve yapısal ayrımcılığa karışan gerçek Amerika, göstermelik Amerika'dan çok uzaktır ve bugünkü gerçek tablo gözlerdeki düşüş eğilimini göstermektedir' diye belirtti.

'Sevgili kardeşim Hasan Nasrallah'ın birkaç gün önce söylediği gibi Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in katilinin yenilgisinden memnunuz ve herkes, bu dünyada "Ben benim Rabbimim" diyenin ilâhî geleneğe göre bu dünyada ve ahirette aşağılanacağını kendi gözü ile gördü' diyen Kalibaf, Amerika'daki yozlaşmış rejimi yanlış kararlarından ve yalnızca Amerikan askerlerini bölgeden kana susamış bir şekilde sınır dışı etmelerinden dolayı suçluyoruz, ancak bu büyük suçu emreden kişinin küçüklüğünden de seviniyoruz' diye konuştu.

'Kumarbaz Trump'ın yenilgisinden memnun olsak da, halkın hayatlarının ve geçim kaynaklarının zafere veya yenilgiye bağlanamayacağına ve bağlanmaması gerektiğine yürekten inanıyoruz' ifadesini kullanan Kalibaf, 'Bu geliş ve gidişlerden bağımsız olarak ekonomimizin temelini oluşturan ve bu alandaki gücümüzü belirleyen kararlarımızdır. Konut, borsalar, temel malların gümrük işlemleri, para ve bankacılık politikaları, bütçeleme sistemi, tercihli para tahsisi, döviz piyasasında alım satım, altın ve araba ve enflasyon gibi konular, Georgia, Michigan ve Arizona ile bağlantılı değil. Bu yüzden insanlara yanlış adres vermeyin. Ülkenin sorunlarının en önemli kökü kötü yönetimdir, kullanmamaktır. Komşu ülkelerle, bölge ve dünyanın önemli ülkeleri ile uygun ticari ilişkilerin olmamasına neden olan bu yanlış yönetimlerdir' değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf şöyle devam etti:

'Açıkça, yaptırımların kaldırılması dış politikadaki hedeflerden biri olmalı, ancak gerçekçilik, yaptırımların kaldırılmasının basitleştirilmeden ve basit güç üretilmeden olduğunu ve halkın yaptırım baskısını kaldırmanın tek yolunun olduğunu söylüyor ve üşmanı maksimum baskıdan hayal kırıklığına uğratır. İran halkını, özellikle de yoksulları ve orta sınıfı güçlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, ancak ve ancak ülke ekonomisi gelişirse, üretim ve istihdam çarkını hareket ettirir ve halk için geçim ve refah yaratırsak, daha fazla baskı uyglumaya çalışan düşmanı hayal kırıklığına uğratırız.

Bu şekilde, düşmana zayıflık imajını ve yabancı ihtiyacını veren her sinyal bir fırsat yakmaktır, dolayısıyla İslami Şura Meclisi, ABD'nin yaptırımları ve ekonomik durumu değiştirmesi gerektiğine inanmaktadır. İran üzerindeki baskı. ABD'nin yeni başkanı, bir öncekinden farklı politika ve yöntemlere sahip olduğunu iddia ediyor, bu da önümüzdeki dört yıl içinde o ülkede farklı politikaları şekillendireceği açık. Bu iki kişiyi tek tek eşitlemek bizim deneyimlerimize göre değildir. Bu farkı kabul ederken, Beyaz Saray merkezli yeni kişinin de net hedefleri olduğuna ve politikalarının halihazırda uygulandığına inanıyoruz.

Biden'in Trump'tan farklı olduğu doğru, ancak Biden'in sözde felç edici yaptırımlarını tasarlayan ve ABD taahhütlerini ilk ihlal eden Obama'dan en iyi ihtimalle farklı olmadığını bilmek önemlidir. Biden, Obama yönetiminin iki numaralı adamı ve bu dış politika ilkelerinin ikinci komutanı ve düzenleyicisi ve uzman ve karar alma ekibi büyük ölçüde aynıdır'.

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