8 Kas 2020 13:39
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News Code: 84102957
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İran'ın Londra Büyükelçisi:

Trump'ın siyasi hayatı, İran'dan bir aramayı bekleme hasreti ile bitti

Trump'ın siyasi hayatı, İran'dan bir aramayı bekleme hasreti ile bitti

Londra, İRNA- İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Trump'ın ABD başlanlık seçimlerini kaybetmesine işaret ederek, 'Trump, İran'ı teslim edemedi ve şimdi de siyasi hayatı, İran'dan bir aramayı bekleme hasreti ile bitti' mesajını paylaştı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Baidinejad, Sadece nefret yayan bir kişinin siyasi hayatı nihayet son buldu. O maksimum baskı politikasına karşın İran'ı teslim edemedi' diye ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) günlerdir süren kritik sayımın sona ermesinin ardından, Pennsylvania eyaletinde oy farkını artıran Joe Biden, seçimin galibi oldu.

ABD’nin 46. ve en yaşlı başkanı seçilen Biden açıklamasında, halkın kendisine ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris’e duyduğu güvenden onur duyduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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