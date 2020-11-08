Trump'ın siyasi hayatı, İran'dan bir aramayı bekleme hasreti ile bitti

Twitter hesabından mesaj paylaşan Baidinejad, Sadece nefret yayan bir kişinin siyasi hayatı nihayet son buldu. O maksimum baskı politikasına karşın İran'ı teslim edemedi' diye ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) günlerdir süren kritik sayımın sona ermesinin ardından, Pennsylvania eyaletinde oy farkını artıran Joe Biden, seçimin galibi oldu.

ABD’nin 46. ve en yaşlı başkanı seçilen Biden açıklamasında, halkın kendisine ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris’e duyduğu güvenden onur duyduğunu ifade etti.

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