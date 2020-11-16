Reyisi: ABD seçimleri büyük bir fiyaskoydu

Yargı Erki Yüksek Konseyinde konuşan Reyisi, ‘’ ABD kendini ileri bir toplum olarak göstermeye çalışmaktadır fakat bunu başaramadılar ve bugün bize ve tüm dünyaya onların tehdit ve tahrifle dünyaya hüküm sürmek istediği gerçeği açıktır. ‘’ dedi.

ABD’nin tehditlerinin İran toplumunu etkilemeyeceğini ifade eden Reyisi, sulta düzeni karşısında güçlü şekilde durulması gerektiğini söyledi.

ABD’lilere yanlış sinyaller göndermenin İran milletinin mesajı olmadığını ifade eden Yargı Erki Başkanı, İran milletinin ana mesajının İslam İnkılabının söylediği gibi düşmanı umutsuzluğa sevk etmek olması gerektiğini söyledi.

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2012