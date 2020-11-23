İran'dan yılın ilk yarısında Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere 700 milyon dolara yakın ihracat

İRNA'ya konuşan Ülfet, 12 BDT ülkesinden İran'ın sırasıyla Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Tacikistan ve Moldova'ya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını, ancak Gürcistan, Türkmenistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'a ihracatının düştüğünü belirtti.

"Koronavirüs salgını ve ciddi sağlık kısıtlamaları, bazı ülkelerde sınırların kapatılması, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve baskıcı Batı yaptırımlarının İran'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'na olan ihracatını azaltmada etkili olduğunu dile getiren Ülfet, 'Bu bölgeye yaptığımız ihracatın, sorunların giderilmesi ile tekrar eskisi gibi olmasını umuyoruz' dedi.

Ülfet ayrıca İran'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan bu yılın ilk altı ayında yaptığı ithalatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle 811 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, sadece Rusya ve Ukrayna'dan ithalatın arttığını sözlerine ekledi.

Bu yılın ilk yedi ayında toplam dış ticaret hacmi 38 milyar 278 milyon dolara ulaştı. İhracatın toplam dış ticaret içindeki payı 65 milyon 573 bin ton ağırlığında 18 milyar 238 milyon dolar olurken, ithalatın payı ise 19 milyon 332 bin ton ağırlığında 20 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bağımsız Devletler Topluluğu, 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında imzalanan anlaşma ile kurulmuş devletler topluluğudur. Anlaşma ile Sovyetler Birliği resmen yıkılmış oldu. 21 Aralık 1991 tarihinde de Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ve Gürcistan hariç tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri bu anlaşmayı imzaladı.

1993 yılında Gürcistan da bu anlaşmayı imzaladı. Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'dır.

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